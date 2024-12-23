İsa peygamberin kardeşine ait kemikler 2.200 yıllık kutuda bulundu

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2.200 yıllık antik bir kutuda tarihi bir keşif yapıldı. Kutunun üzerinde "Yusuf'un oğlu, İsa'nın kardeşi Yakup" yazısı bulunuyor ve uzmanlar bunun İsa döneminden kalan en önemli eser olabileceğini düşünüyor.

Kireçtaşından yapılmış bu kutu, İsa'nın kardeşi Yakup'un kemiklerini içerdiği düşünülüyor. Yakup, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Kudüs'teki ilk Hristiyan lideriydi.

Kutu şu anda Atlanta'da sergileniyor, ancak gerçekliği hakkında tartışmalar devam ediyor. 2002 yılında kutunun sahibi Oded Golan, yazıtı sonradan eklediği iddiasıyla suçlandı. On yıl süren mahkeme sonunda beraat etse de, kutunun gerçekliği hakkındaki şüpheler tam olarak giderilemedi.

O dönemde Yahudiler ölülerini önce mağaralara koyuyor, sonra kemikleri özel kutulara yerleştiriyorlardı. Eğer bu kutunun gerçek olduğu kanıtlanırsa, İsa'nın varlığının en eski fiziksel kanıtı olacak.

Yakup'un ölümüyle ilgili iki farklı rivayet var: Bazı kaynaklara göre MS 62'de taşlanarak, diğer kaynaklara göre ise MS 69'da Tapınak'tan atılıp dövülerek öldürüldü.

2015 yılında yapılan araştırmalar, kutunun İsa'nın ailesine ait olduğu düşünülen Talpiot mezarıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi. Bu mezarda bulunan diğer kutularda İsa'nın ailesi üyelerinin isimleri yazılıydı ve kimyasal analizler bu kutuyla benzer özellikler taşıdığını ortaya koydu.

Ancak günümüzde kutunun içi boş durumda ve kemikler kayıp. Bazı din adamları, özellikle Meryem'in ömür boyu bakire kaldığına inananlar, kutunun gerçekliğine şüpheyle yaklaşıyor.