İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı - Son Dakika
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Dünya

İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı

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İngiltere'de İşçi Partili Vekil Mike Amesbury'nin bir seçmenini yumrukladığı güvenlik kameralarına yansıdı. Cheshire'da gece 02:15'te yaşanan olayda vekil, tartıştığı adamı yumruklayarak yere düşürdü ve altı kez daha vurmaya çalıştı. ''Bir daha beni tehdit edemezsin'' diye bağıran Amesbury, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

28.10.2024 14:10  Güncelleme: 14:16
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İngiltere'de İşçi Partili Milletvekili Mike Amesbury'nin bir seçmenini yumruklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Cheshire bölgesindeki Frodsham kasabasında sabaha karşı 02:15'te meydana geldi.

Daily Mail'in elde ettiği görüntülerde, 55 yaşındaki vekil Amesbury'nin bir adamla tartıştıktan sonra aniden sol yumruğuyla saldırdığı görülüyor. Yere düşen adama altı kez daha vurmaya çalışan vekil, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Kavga sırasında "Bir daha beni asla tehdit edemeyeceksin" diye bağıran Amesbury'nin yerel milletvekili olduğunu söylemesi, olay yerindekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kadın, "Bu geceden sonra bir daha asla milletvekili olamayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

2017'den beri milletvekilliği yapan ve bir dönem İşçi Partisi'nin gölge kabinesinde görev alan Amesbury, olay sonrası yaptığı açıklamada kendini savundu: "Arkadaşlarımla dışarı çıktıktan sonra sokakta tehdit edildim ve bir olaya karıştım. Durumu polise bildirdim."

Olay, İşçi Partisi'nin 14 yıl aradan sonra ilk bütçesini açıklamaya hazırlandığı bir dönemde parti liderliği için sıkıntı yarattı. Polis soruşturması devam ediyor.

İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı
İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı

Birleşik Krallık, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı - Son Dakika

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