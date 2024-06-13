İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

İsrail ordusuna katılan ABD\'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, Mayıs ayı başında saldırı başlattığı Refah şehrinin de büyük bir kısmını yok etti. İsrail ordusunda görev yapan Yael Sendler isimli bir ABD vatandaşının füzelerin yıktığı bir caminin içinden paylaştığı skandal fotoğraflar ise büyük tepki çekti. Sendler'in tepkiler üzerine kısa sürede sildiği fotoğraflarda caminin duvarlarına İslam dinine ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu.

13.06.2024 14:38
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Aylardır korkuyla beklenen kara işgalini Refah şehri için Mayıs ayı başında başlatan İsrail ordusu, geride kalan haftalarda kentin birçok kısmını yok etti.

CAMİNİN İÇİNDEN SKANDAL KARELER PAYLAŞTI

Mısır sınırındaki şehirde İsrail katliamından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli barınıyordu. Kara saldırısıyla birlikte yüz binlerce Filistinli bir kez daha yer değiştirdi. Halihazırda Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ta saldırılarına devam eden İsrail işgal birlikleri, bir caminin içerisinden skandal fotoğraflar paylaştı.

İşgal ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

İSLAM DİNİNE HAKARETLER YAĞDIRDILAR

Fotoğrafları paylaşıp dakikalar sonra silen, Yael Sendler adlı Amerikan vatandaşı bir İsrail askeri. Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinine ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu.

"HİÇBİR ABD ASKERİ İŞGAL ORDUSUNDA GÖREV YAPMAMALI"

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.

İşgal ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

"SAVAŞA KATILMALARINI YASAKLAYIN"

Biden yönetimine olayı soruşturma çağrısı yapan CAIR, bütün Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşa katılmasının yasaklanmasını istedi.

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa kanar: e hani Allah camileri koruyordu ne oldu :) 5 133 Yanıtla
    İsmail: Alahın camisi taştan duvardan yapılar değildir Mustafa kardeş Allah’ın evi kalplerimizdir 116 2 Ziya Tahtalı: ALLAH azab için acele etmez er geç karşılığını görürler deki o ALLAH samettir 65 1 Mehmet Dagdelen: Adamsın İsmail son zamanlarda duyduğum en güzel kapak tebrik ederim seni?? 55 1 yavuz d: ah be Mustafa kanar keske bir iyilik yapsanda ismini degistirsen emin ol sende cok mutlu olursun 48 0 Morfe: soyisminin hakkını veriyorsun 14 0 OMAR DAYI: İnancına önce ismini değiştirmekten başla Yagop veya Coniyi seçebilirsin. 13 0 Ogulcan Kayhan: Gevşek bekle belki bir sene yaşamazsın bu sözden sonra belki yarın cenazeni kaldırırlar ozaman görürsün seni koruyanı korumayanı hahahahaha 10 0
  • ZAFER YILDIZ: Ne güzel söylemiş iki Cihan serveri. Küfür Tek Millettir!. diye 10 1 Yanıtla
  • barış özcan: Türkiye de Facebook vb yerlerde islama karşı ne küfürler ne hakaretler ediliyor akıl alır gibi değil, özellikle Atatürk kisvesine bürünmüş ama alakası olmayan sayfalarda din düşmanlığı yapılıyor, hemde öyle böyle değil. 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar - Son Dakika
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