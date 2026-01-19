IŞİD'li tutuklular krizi derinleşiyor: Şam ile DSG karşı karşıya - Son Dakika
Dünya

IŞİD'li tutuklular krizi derinleşiyor: Şam ile DSG karşı karşıya

19.01.2026 21:47
Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Şeddadi ve Rakka'daki cezaevlerinde yaşanan silahlı çatışmalar, binlerce IŞİD'li tutuklunun akıbetine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu. Krizin ardından Şam yönetimi ile DSG arasında suçlama trafiği başladı. Şam yönetimi DSG'nin Şeddadi Cezaevi'nden binlerce IŞİD mensubunu kasıtlı şekilde serbest bıraktığını öne sürerken DSG, "Kaosu Şam yarattı" açıklaması yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Şeddadi ve Rakka'daki cezaevlerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından, binlerce IŞİD'li tutuklunun akıbeti belirsizliğini koruyor. Krizin büyümesiyle birlikte Şam yönetimi ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birbirini sorumlu tutarken, bölgedeki güvenlik endişeleri her geçen gün artıyor.

ŞAM'DAN SERT SUÇLAMA: "DSG BİLİNÇLİ TAHLİYEYE GİTTİ"

Suriye Arap Ordusu'na bağlı Operasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, DSG'nin Şeddadi Cezaevi'nden binlerce IŞİD mensubunu kasıtlı şekilde serbest bıraktığı öne sürüldü. Açıklamada, firar eden örgüt üyelerinin yeniden yakalanması ve kontrolün sağlanması amacıyla Şeddadi ve çevresinde kapsamlı askeri operasyonların başlatıldığı duyuruldu.

DSG'DEN YANIT: "KAOSU ŞAM YARATTI"

DSG ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, Şam yönetimine bağlı silahlı unsurların Şeddadi ve Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'ne yönelik kasıtlı saldırılar düzenlediği savunuldu. Bu saldırılar nedeniyle özellikle Şeddadi'de güvenlik kontrolünün kaybedildiği ve cezaevi düzeninin çöktüğü ifade edildi.

ULUSLARARASI KOALİSYON'A TEPKİ

DSG yetkilileri, yaşanan gelişmelerde Uluslararası Koalisyon'un tutumunu da eleştirdi. Koalisyon güçlerinin cezaevlerine yalnızca iki kilometre mesafede bulunmasına rağmen müdahalede bulunmadığı belirtilirken, bu pasifliğin büyük bir güvenlik krizine zemin hazırladığı vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

21:59
21:38
21:21
20:47
20:32
19:33
