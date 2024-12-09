İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu

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Suriye'de, rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi tutsaklar muhalifler tarafından kurtarıldı. Şam'ın dış mahallelerinde bulunan ve binlerce Suriyeli sivilin işkence görerek öldürülmesinden sorumlu olan büyük bir askeri hapishane olan Sednaya Hapishanesi'nde bulunan işkence aletleri dehşete düşürdü.

DEMİR İNFAZ PRESİ

Esad rejimi güçlerinin işkence hapishanesi Sednaya'daki işkence aletleri görüntülendi. İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi. Presin altındaki kan kanalları sayesinde kalıntıların bir torbaya koyulduğu ve hapishanenin dışına atıldığı belirtildi.

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİYDİ

Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin sivil halka uyguladığı işkencelerin merkezi olarak biliniyor ve "İnsan mezbahası" olarak da adlandırılıyor. Hapishanenin yeraltının metrelerce altına uzanan 7 kattan oluştuğu ve bu katlar arasının betonla kapatıldığı biliniyor. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeli muhalifler, hapishanenin yeraltı bölümünde Esad rejimi tarafından işkenceye maruz kalan binlerce mahkumu çıkardı. Katlarda hala binlerce kişinin bulunduğu ve ikinci katın açılması için çalışmalar sürdüğü bildirildi. Şam'daki kaynaklardan edinilen bilgiye göre mahkumların Sednaya hapishanesinin yeraltı bölümündeki yedi katmanda susuz ve yiyeceksiz bir şekilde yaşamaya çalıştığı ve Rejim güçlerinin katmanların girişlerini betonla kapatarak yeraltı bölmelerine ulaşmayı imkansız hale getirmeye çalıştığı belirtildi. Hapishanede en az 70 bin mahkumun yardım beklediği söylendi.