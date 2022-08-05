Hintli, Çinli ve Avustralyalı erkeklerin spermlerini karıştıran kadın hamile kaldı - Son Dakika
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Hintli, Çinli ve Avustralyalı erkeklerin spermlerini karıştıran kadın hamile kaldı

05.08.2022 13:37
Hintli, Çinli ve Avustralyalı erkeklerin spermlerini karıştıran kadın hamile kaldı

İsmi açıklanmayan eşcinsel iki kadının yaptıkları pes dedirtti. Çocuk sahibi olmak için Hintli, Çinli ve Avustralyalı erkeklerin spermlerini "bebek senden olacak" vaadiyle toplayan kadınlardan biri, 3 spermin karışımıyla hamile kaldı. Bu durumu öğrenen erkekler ise kandırıldıklarını iddia ederek, kadınlara sitem etti.

Avustralya'da bebek sahibi olmak isteyen iki kadının imza attığı hareket büyük yankı uyandırdı.

YARDIMCI OLMAK İSTEDİLER

İddialara göre üç farklı adam lezbiyen bir çifte spermlerini bağışlayarak çocuk sahibi olmalarına yardım etmek istedi. Bebeğin kendilerine ait olacağını düşünen erkekler TikTok'ta gördükleri bir video karşısında şoke oldu. Sperm bağışçıları, numuneleri karıştıran ve üç kişilik bir kokteyl yaratan çiftten şikayetçi oldu.

3 FARKLI ERKEKTEN SPERM ALDILAR

Seyahat yasağının olduğu 2021 yılında kadınlardan biri, erkeklerden numuneleri toplamak için Avustralya'nın Sidney kentine ulaştı ve burada Hint,Çin ve Avustralya kökenli erkeklerin spermlerini birbiriyle karıştırdı. Erkekler gerçekte ne olduğunu ancak kadınların seçim yapmakta zorlandıklarını açıkladıkları bir TikTok videosuna rastladıklarında öğrendiler.

"DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

News.com.au'dan Kidspot'a konuşan mağdur, "Ahlaki açıdan bir çocuk yaratmak amacıyla parti gibi erkeklerin spermlerini karıştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Aynı anda üç erkekle cinsel ilişkiye girmiş gibi oldular" dedi.

BEBEĞİ DÜNYAYA GETİRDİ

Üç bağışçıdan biri olan ve Harry adını kullanan adam ise, "Gerçekten üzüldüm. Çünkü kendi çocuğum olduğunu düşünüyordu. Hamile kaldıklarını bana söylediler hatta bana cinsiyetini açıklayan bir video bile gönderdiler. Serbestçe verdiğim bir şey için kendimi aldatılmış hissediyorum. Kimin bunu neden yaptığını bilmiyorum ve sonuçlarını anlayıp anlamadıklarını bilmiyorum. Haziran ayında doğum yaptığının haberini aldım. " diye konuştu.

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SON DAKİKA: Hintli, Çinli ve Avustralyalı erkeklerin spermlerini karıştıran kadın hamile kaldı - Son Dakika
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