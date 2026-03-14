İspanya Başbakanı Sanchez, ABD-İsrail destekçilerine sert sözlerle seslendi: Şikayet etmeye hakkınız yok

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara karşı çıktı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına İspanya'nın askeri üslerini kullanma izni vermemesi üzerine ABD Başkanı Trump, İspanya'yı eleştirdi ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etti. Sanchez ise ABD'nin bu tehditlerine rağmen İran'daki savaşı desteklemeyeceklerini ve dünyayı ateşe verenlere karşı çıkacaklarını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a karşı başlattığı saldırılara devam eden ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltmeyi sürdürüyor.

"ŞİKAYET ETMEYE HAKKINIZ YOK"

Dün katıldığı "Geleceği değiştirelim" adlı etkinlikte konuşan Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarını sert bir dille eleştirerek İspanya'daki partilere çağrıda bulundu.

Devletin tüm imkanlarının halkın hizmetine sunulacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Sanchez,. "Onları, hükümetimizin asla desteklemediği İran'daki savaştan korumak için yapacağız. Buradan sağ partilere ve aşırı sağa sesleniyorum: Dünyayı ateşe verenleri destekliyorsunuz ama sonra da çıkan yangından şikayet etmeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

"AYNI ANDA HEM ATEŞE KÖRÜKLE GİDİP HEM DE YANIYORUZ DİYEMEZSİNİZ"

Sanchez, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hem bir tarafı destekleyip hem de sonrasında olanlardan yakınamazsınız. Aynı anda hem ateşe körükle gidip hem de yanıyoruz diyemezsiniz. En doğru ve en az maliyetli yol, savaşa karşı çıkmak ve bu savaşın bir an önce bitmesini sağlamaktır. Hem de hemen"

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti. İspanya'yı 3 Mart'ta "tüm ticari ilişkileri kesmekle" tehdit eden ABD Başkanı Trump, "İspanya işbirliği yapmıyor." diyerek, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını artırmamasını da eleştirmişti.

Sanchez ise İspanya'nın tutumunun "açık ve tutarlı" olduğunu, Ukrayna ve Gazze'ye verilen yanıtla aynı olduğunu vurgulamıştı. Trump'ın tehditlerinin Madrid'i İran'daki ABD-İsrail savaşını desteklemeye zorlamayacağına işaret eden Sanchez, "Dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye sırf birilerinin misillemesinden kaçınmak için ortak olmayacağız" şeklinde konuşmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İspanya, Siyaset, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:49:13. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.