İspanya Başbakanı Sanchez, ABD-İsrail destekçilerine sert sözlerle seslendi: Şikayet etmeye hakkınız yok

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a karşı başlattığı saldırılara devam eden ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltmeyi sürdürüyor.

Dün katıldığı "Geleceği değiştirelim" adlı etkinlikte konuşan Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarını sert bir dille eleştirerek İspanya'daki partilere çağrıda bulundu.

Devletin tüm imkanlarının halkın hizmetine sunulacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Sanchez,. "Onları, hükümetimizin asla desteklemediği İran'daki savaştan korumak için yapacağız. Buradan sağ partilere ve aşırı sağa sesleniyorum: Dünyayı ateşe verenleri destekliyorsunuz ama sonra da çıkan yangından şikayet etmeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

Sanchez, sözlerine şu şekilde devam etti: "Hem bir tarafı destekleyip hem de sonrasında olanlardan yakınamazsınız. Aynı anda hem ateşe körükle gidip hem de yanıyoruz diyemezsiniz. En doğru ve en az maliyetli yol, savaşa karşı çıkmak ve bu savaşın bir an önce bitmesini sağlamaktır. Hem de hemen"