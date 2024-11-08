İspanya\'da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı

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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Cadaques kentinde meydana gelen ani sel felaketi, büyük hasara yol açtı. Valencia'da 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden henüz bir hafta geçmeden yaşanan yeni felakette, şiddetli yağışlar nedeniyle 32 araç sel sularına kapıldı.

Katalan meteoroloji ajansı Meteocat'in açıklamasına göre, gece 02:00-03:00 saatleri arasında yoğunlaşan yağışlarda 100 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildi. Yakındaki bir nehrin taşması sonucu oluşan sel suları, kent merkezinden geçen derede büyük bir taşkına neden oldu.

Belediye Başkanı Pia Serinyana, belediyenin önceden uyarıda bulunmasına rağmen bölgeye park edilen araçların sel sularına kapıldığını belirtti. Sürüklenen araçların çoğu, şehir kumarhanesinin önündeki köprüde üst üste yığıldı. Hasar gören araçlar arasında yabancı turistlere ait olanlar da bulunuyor.

Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Yerel bir sakin, "Bu azgın su akıntısı gündüz vakti kasabadan geçseydi, toplu can kayıpları yaşanabilirdi" değerlendirmesinde bulundu. Mucizevi bir şekilde can kaybı yaşanmayan felakette yalnızca maddi hasar meydana geldi.

Kuzeydoğu Katalonya için yağış uyarıları devam ederken, meteoroloji servisi hafta sonu yağışların hafifleyeceğini öngörüyor. Öte yandan, geçen hafta Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketinde can kaybı 200'ü aştı, 78 kişiden hala haber alınamıyor. Valencia'nın Paiporta kentinde ise Poyo kanalından gelen su dalgası nedeniyle 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.