İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü

İspanya\'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü

İspanya'da boğa koşusu festivalinde 20 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Bu, bölgede son haftalardaki ikinci ölüm vakası. Olay, Guadalajara'daki bir festivalde gerçekleşti. Genç, boğa arenasında yaralandı ve hastanede öldü. Belediye üç günlük yas ilan etti. Geçen ay 51 yaşında bir adam benzer bir etkinlikte ölmüştü. Hayvan hakları savunucuları, bu tür etkinliklerin yasaklanması ve daha güvenli alternatifler sunulması çağrısında bulunuyor.

09.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da düzenlenen geleneksel bir boğa koşusu festivalinde 20 yaşında bir genç boğa tarafından boynuzlanarak öldü. Bu olay, son haftalarda El Casar bölgesinde gerçekleşen ikinci ölüm vakası oldu.

Olay, Cumartesi günü İspanya'nın orta kesimindeki Castilla-La Mancha bölgesinin Guadalajara şehrinde yaşandı. Genç adam, festival kapsamındaki boğa koşusu sırasında boğa arenasında boynuzlandı ve akciğerinden yaralandı. İlk olarak Guadalajara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan adam, daha sonra Madrid'deki La Paz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Pazartesi günü hayatını kaybetti.

El Casar Belediye Başkanı José Luis González Lamola, olayı "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirdi ve üç günlük resmi yas ilan etti. Belediye binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, tüm resmi etkinlikler iptal edildi.

Bu ölüm vakası, bölgede kısa süre önce yaşanan başka bir trajediyi hatırlattı. Geçen ay 51 yaşında bir adam, yakındaki Mesones kasabasında düzenlenen benzer bir etkinlikte, boğalardan kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetmişti.

Bu olayların ardından, hayvan hakları savunucuları boğa koşusu gibi geleneksel etkinliklerin yasaklanması çağrısında bulundu. El Casar Hayvan Savunma Derneği, bu tür etkinliklerin sadece insanlar ve hayvanlar için tehlikeli olmakla kalmadığını, aynı zamanda toplum üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Dernek sözcüsü, "Bu olaylar sadece can kaybına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm vatandaşları etkileyen masraflar ve sonuçlar doğuruyor. Kaynaklarımızı ve boş zamanımızı değerlendirmenin daha iyi yolları olmalı" dedi.

Hayvan hakları savunucuları, toplumun fiziksel ve ahlaki bütünlüğünü koruyacak, daha güvenli ve eğitici alternatif etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Bu trajedilerin tekrarlanmaması ve modern toplumun değerlerini yansıtan daha insancıl eğlence biçimlerinin teşvik edilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Hayvan Hakları, İspanya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: neden boğa güreşleri ülkemizde yapılmıyor açın istanbula arenayı çıkalım meydana 6 35 Yanıtla
  • Ramo: hayvanlara zulm edersen belanızı bulursunuz 24 4 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Boğayı tebrik ediyorum :)) 21 4 Yanıtla
  • erdal genc: üzülmedim bilâkis iyi olmuş... 19 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: iyi yapmış.. 15 3 Yanıtla
  • Adem Kunt: Güzel haber 15 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Ferhat senden boğa olmaz olsa olsa inek olur 6 0 Yanıtla
  • Ankara null: ohh iyi olmus 4 0 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: hep boğa kan kaybederek ölecek değil ya iyi olmuş 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: aferin boğaya.. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement