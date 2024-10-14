İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika
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İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti

İspanya\'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti

İspanya'da 38 yaşındaki bir kadın, evcil cırlak sıçanın ısırması sonucu hayatını kaybetti. Otopsi, ısırığın ölüme katkısını araştıracak. Uzmanlar, sıçan ısırıklarının nadiren kuduz ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu olay, evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması ve alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor. Evcil hayvanlarla ilgili risklerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak hayati önem taşıyor.

14.10.2024 16:54
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İspanya'nın Villarreal kentinde yaşanan sıra dışı bir olay, evcil hayvan sahiplerini şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın, evcil cırlak sıçanın ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cuma akşamı saat 22:30 civarında meydana geldi. Kolombiyalı kadın, 11 ve 17 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte sıçanın ısırığı için tıbbi yardım almak üzere hastaneye gidiyordu. Ancak hastanenin hemen dışında aniden yere yığıldı.

Sağlık çalışanları hemen müdahale etti, fakat kadını kurtarmayı başaramadılar. Polis, olay yerini kordon altına aldı ve soruşturma başlatıldı. Otopsi sonucunun, sıçanın ısırığının ölüme katkısı olup olmadığını ortaya çıkarması bekleniyor.

Uzmanlar, sıçanın ısırıklarının nadiren ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle kuduz ve bazı bakteriyel enfeksiyonların bulaşma riski var. Bu nedenle, ısırık durumunda yaranın hemen yıkanması öneriliyor.

Geçmişte de benzer vakalar yaşanmıştı. 2007 yılında İngiltere'de bir adam, sıçanın ısırığı sonucu anafilaktik şok geçirmişti. Bu olay, sıçanın ısırıklarının alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini göstermişti.

Ancak İngiliz Hamster Derneği yetkilileri, bu tür olayların son derece nadir olduğunu vurguluyor. Sıçanın genellikle insanlara hastalık bulaştırmadığını, hatta insanlardan hastalık kapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Bu olay, evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini ve olası alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayvanlar, İspanya, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Noci Kono:
    evcil faremi olur 4 0 Yanıtla
  • huseyin toraman:
    evcil sıçan nedir aq ya 1 0 Yanıtla
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