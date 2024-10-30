İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Dünya

İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı

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İspanya, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şiddetli fırtına ve sel felaketi sonucunda 51 kişi hayatını kaybetti. Valencia bölgesinde yaşanan felakette mahalleler sular altında kaldı, yüzlerce kişi mahsur durumda. Felaket anları kameralara yansırken, bir kadının sel sularına kapılıp sürüklendiği görüntülerde, vatandaşların yardım çabaları yetersiz kaldı. Hükümet kriz komitesi oluşturdu ve binden fazla askeri personel kurtarma çalışmalarına katıldı.

30.10.2024 15:00  Güncelleme: 15:08
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İspanya tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri yaşanıyor. Ülkeyi vuran şiddetli fırtına ve sel felaketinde şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti. Valencia bölgesinde yaşanan felakette mahalleler sular altında kalırken, yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Felaket anları kameralara yansıdı. Bir kadının sel sularına kapılıp sürüklendiği görüntülerde, vatandaşların yardım çabaları yetersiz kaldı. Kadın bir sokak lambasına tutunmaya çalışsa da güçlü sel suları buna izin vermedi. Başka bir olayda ise bir kadın ve köpeği, helikopterle son anda kurtarıldı.

Valencia'da durum çok ciddi. Bir gecede 13 ceset bulundu. Paiporta'da iki erkek, bir kadın ve bir bebek hayatını kaybederken, Torrent'te beş kişi yaşamını yitirdi. Sokaklar nehirlere döndü, araçlar sel sularıyla sürüklendi, insanlar can havliyle ağaçlara ve binalara sığındı.

Utiel Belediye Başkanı Ricardo Gabaldón durumu "Hayatımın en kötü günüydü. Su seviyesi üç metreye kadar yükseldi, her şey sular altında kaldı" sözleriyle anlattı.

Başbakan Pedro Sanchez, halka "Sizi yalnız bırakmayacağız" sözü verdi. Hükümet kriz komitesi oluşturdu ve binden fazla askeri personel kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı
İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı
İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı
İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı
İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı
İspanya\'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı

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Son Dakika Dünya İspanya'da sel sularına kapılan bir kadın ve köpeği son anda kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • celal doğan:
    Doğa intikam alıyor bu daha başlangıç 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    oğlum doğa niye intikam alsın ne alaka 0 2 Yanıtla
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