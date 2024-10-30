İspanya\'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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Valencia bölgesi lideri, İspanya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu ani sellerde can kayıpları yaşandığını açıkladı.

Carlos Mazon basına yaptığı açıklamada, "Cansız bedenler bulundu, ancak ailelere saygı gereği daha fazla bilgi paylaşmayacağız" dedi.

İspanya'da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışları, birçok bölgede ani sellere yol açtı.

Yetkililere göre, bin kişiden az nüfusa sahip Albacete'nin doğusundaki Letur kentinde altı kişiden haber alınamıyor.

Bulunan cenazelerin sayısı açıklanmazken, kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının köprüleri yıktığı ve arabaları sürüklediği görülüyor. Bazı videolarda insanların sele kapılmamak için ağaçlara tutunduğu görüntülendi.

Acil durum ekiplerinin bazı bölgelere ulaşmakta zorlandığı bildirilirken, radyo ve televizyon istasyonlarına sel bölgelerinde mahsur kalan veya sevdiklerini arayan yüzlerce kişiden yardım çağrısı geldiği belirtiliyor.

Yerel yetkili Milagros Tolon, İspanyol kamu televizyonu TVE'ye yaptığı açıklamada, acil durum ekiplerinin Letur'da kayıp kişileri aramak için drone kullandığını söyledi.

Tolon, "Önceliğimiz bu insanları bulmak" dedi.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı AEMET, Valencia bölgesinde kırmızı alarm, Endülüs'ün bazı bölgelerinde ise ikinci en yüksek seviye alarm ilan etti.

Valencia Belediyesi, Çarşamba günü tüm okulların ve spor etkinliklerinin askıya alındığını ve parkların kapalı kalacağını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X platformunda yaptığı paylaşımda kayıp kişilerle ilgili haberleri "endişeyle" takip ettiğini belirtti.

Sanchez, halkı yetkililerin tavsiyelerine uymaya çağırarak "gereksiz seyahatlerden kaçınılması" gerektiğini vurguladı.