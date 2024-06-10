Avrupa'nın turizm noktasında yerel halk, turistlerin gelişini engellemek için tatil köylerinin girişini kapattı - Son Dakika
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Avrupa'nın turizm noktasında yerel halk, turistlerin gelişini engellemek için tatil köylerinin girişini kapattı

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İspanya'nın turistik Balear Adaları'nda turistlerden bıkan yerel halk isyan bayrağını çekti. Kazançlarının yaklaşık yarısını turistlerden kazanan bölge halkı, 10 bin kişinin katılımıyla gösteri düzenledi. Ada halkı ayrıca 22 tatil köyünde, turistlerin gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri zincir ve halatlarla kapattı.

10.06.2024 10:49
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İspanya'nın milyonlarca turist çeken Akdeniz'deki Balear Adaları'nda yerel halk turistlerde bıktı. Ada halkı, "Turistler gelmesin" diye gösteri düzenleyip bazı köy girişlerini kapattı.

Minorka Adası'ndaki turistik Binibeca Vell köyünde yerel halk gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri zincir ve halatlarla turistlere kapattı. Yılda yaklaşık 800 bin ziyaretçi çeken bölgedeki yerel halk, yoğun dönemlerde dinlenme sürelerini korumak için bu önlemi aldıklarını belirtti.

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

BİNLERCE KİŞİ TURİST KARŞITI GÖSTERİ YAPTI

Ağustos ayında mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması planlanırken Mayorka ve Minorka Adaları'nda hafta sonu binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler düzenlendi. Mayorka'da yaklaşık 10 bin kişi, kitlesel turizme karşı sokaklara döküldü. Minorka'da ise öfkeli kalabalık, bir meydanı sahil şeridine dönüştürüp şezlonglarla gösteri yaptı.

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

ADA HALKININ GELİR KAYNAĞININ YARISI TURİZMDEN

Öte yandan sektör grubu Exceltur'a göre, turizm Balear Adaları'nın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 45'ini oluşturuyor. Ancak turist karşıtı göstericiler, tatil kiralamalarının yerel halkı uzaklaştırdığını iddia ediyor.

İşte bölge halkının turist karşıtı önlemlerinden görüntüler:

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı
İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı
İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı
İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı
İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı
Avrupa\'nın turizm noktasında yerel halk, turistlerin gelişini engellemek için tatil köylerinin girişini kapattı

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Son Dakika Dünya Avrupa'nın turizm noktasında yerel halk, turistlerin gelişini engellemek için tatil köylerinin girişini kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özgür Özer: Bizdede yakında yerli turistler gelmesin diye çekerler zincirleri :))) Avrupada yaşayıp antalyada tatile gelene uçak dahil 600 euro, türk vatandaşlarına uçakta yok 40 bin :))) 0 0 Yanıtla

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