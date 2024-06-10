Avrupa\'nın turizm noktasında yerel halk, turistlerin gelişini engellemek için tatil köylerinin girişini kapattı

Dünya

Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

Mourinho\'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı

İspanya'nın milyonlarca turist çeken Akdeniz'deki Balear Adaları'nda yerel halk turistlerde bıktı. Ada halkı, "Turistler gelmesin" diye gösteri düzenleyip bazı köy girişlerini kapattı.

Minorka Adası'ndaki turistik Binibeca Vell köyünde yerel halk gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri zincir ve halatlarla turistlere kapattı. Yılda yaklaşık 800 bin ziyaretçi çeken bölgedeki yerel halk, yoğun dönemlerde dinlenme sürelerini korumak için bu önlemi aldıklarını belirtti.

BİNLERCE KİŞİ TURİST KARŞITI GÖSTERİ YAPTI

Ağustos ayında mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması planlanırken Mayorka ve Minorka Adaları'nda hafta sonu binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler düzenlendi. Mayorka'da yaklaşık 10 bin kişi, kitlesel turizme karşı sokaklara döküldü. Minorka'da ise öfkeli kalabalık, bir meydanı sahil şeridine dönüştürüp şezlonglarla gösteri yaptı.

ADA HALKININ GELİR KAYNAĞININ YARISI TURİZMDEN

Öte yandan sektör grubu Exceltur'a göre, turizm Balear Adaları'nın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 45'ini oluşturuyor. Ancak turist karşıtı göstericiler, tatil kiralamalarının yerel halkı uzaklaştırdığını iddia ediyor.

İşte bölge halkının turist karşıtı önlemlerinden görüntüler: