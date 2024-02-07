İspanya\'da yolları barikatla kapatan çiftçiler, araba lastiği yaktı

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AB içindeki fiyat baskılarına karşı İspanyol çiftçilerin protestoları, artarak devam ediyor. Tarım işçileri, AB'nin tarım politikalarıyla ilgili fiyat baskıları, yüksek vergiler ve sıkı yeşil düzenlemelerin getirdiği zorlukları dile getirmek için Castellon limanını kapatma eylemi gibi çeşitli yöntemler kullanıyor.

Benzer şekilde, AB ülkelerinin çoğunda, çiftçilerin karşılaştığı benzer zorluklar nedeniyle protestolar patlak verdi. Yüksek maliyetler, ağır bürokrasi ve AB dışından gelen rekabet, tarım sektöründeki pek çok çiftçiyi etkiliyor. İspanyol çiftçiler, özellikle AB'nin çevreyi koruma amaçlı getirdiği kısıtlamaların, özellikle Latin Amerika ve diğer AB dışı bölgelerdeki rakiplerine karşı rekabet güçlerini azalttığını düşünüyorlar.

İspanya'daki protestolarda çiftçiler, ana karayollarında trafiği kilitleyerekbölge genelinde kesintilere neden oldu. Sevilla'dan Granada'ya kadar olan güney kesimlerinden, Girona gibi kuzey bölgelerine kadar, çiftçilerin eylemleri ülke genelinde yankı buldu. Çiftçiler, barikatlarla kapattıkları yollarda araba lastiği yaktı.

Protestolar, tarım sektöründeki çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları, bürokratik engelleri ve dış rekabetin etkilerini dile getirmek için düzenleniyor.