İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş - Son Dakika
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Dünya

İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş

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İspanya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 158'e yükseldi. Yetkililer, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, geçmişte örneği olmayan afetle ilgili ''1 yıllık yağış, 8 saatte düştü'' bilgisini verdi.

31.10.2024 20:08
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İspanya, daha önce benzeri görülmemiş bir felaket yaşadı. Bir yıllık yağışın sadece 8 saatte düştüğü ülkede meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sel felaketinde halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı. Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

"1 YILDA ALINAN YAĞIŞ, 8 SAATTE DÜŞTÜ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti. Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya'da büyük afette can kaybı arttı, kayıpların sayısı ise bilinmiyor
İspanya\'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş

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Son Dakika Dünya İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Adnan Üstün:
    geçmiş olsun ispanya halkı 14 2 Yanıtla
  • ZaZa null:
    İsraile büyük silah ambargosunu onayla,hava durumunda bi sıkıntı gözükmüyor iken imzadan bir gün sonra ülken bu hale gelsin.Adamlar teknolojide kendini aşmış 9 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    dikkatinizi çekerim İspanya İsrail'e silah satışını yasaklamıştı müteakiben böyle bir afetle karşılaşıldı muhtemel haarbi kullandılar reiside bakıyorum da debremi çabuk unuttunuz diye tehdit etmişti ondan sonra ısrarcı söylemler olmadı bilginize düşündürücü 6 1 Yanıtla
  • Aykut Türkmen:
    Dönüp ambargonun onayını vermezler İnşaAllah 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş - Son Dakika
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