İspanya'daki sel felaketi sonrası Kraliçe Ortiz'in yüzüne çamur fırlattılar - Son Dakika
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Dünya

İspanya'daki sel felaketi sonrası Kraliçe Ortiz'in yüzüne çamur fırlattılar

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İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aşarken vatandaşlar yetkililerin müdahalelerde yetersiz kaldığını ifade ederek protestolarda bulundu. İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz'in yüzüne çamur fırlatan bir protestocunun "Bir kürek getirseydin" çıkışı ise bölgeden servis edilen görüntüye damga vurdu.

03.11.2024 16:13
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İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, sel felaketinden dolayı oluşturulan Kriz Masası'nda düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 208'i Valensiya, 3'ü Kastilya-La Mancha olmak üzere 211 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

5 BİN ASKER BÖLGEDE

Halen çok sayıda kayıp olduğunu, önceliğin arama ve kurtarma çalışmalara verileceğini vurgulayan Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

"YARDIMLARIN BİRÇOK NOKTAYA ULAŞMASI UZUN SÜRÜYOR"

İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiğini dile getiren Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor, yardımların birçok noktaya ulaşması uzun sürüyor ve halen evleri, garajları, belediyeleri sular altında kalan çok sayıda çaresiz insan var." dedi.

YÜZLERİNE ÇAMUR FIRLATTILAR

Öte yandan can kayıpları her gün artarken vatandaşlar da yardımların yetersiz kalmasından dolayı yetkililere tepki göstermeye devam ediyor. Düzenlenen bir protesto sırasında İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'nın yüzüne çamur fırlatan vatandaşların "Katiller" diye bağırması dikkat çekti.

İspanya\'daki sel felaketi sonrası Kraliçe Ortiz\'in yüzüne çamur fırlattılar

3-sayfa, İspanya, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'daki sel felaketi sonrası Kraliçe Ortiz'in yüzüne çamur fırlattılar - Son Dakika

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