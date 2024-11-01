İspanya\'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205\'e yükseldi

Dünya

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"Hayal dahi edemeyecekleri bir yanıt olacak"

İspanya'daki acil durum yetkilileri, ülkeyi yıkıp geçen sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en az 205'e yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenlerin 202'sinin Valensiya'da yaşadığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurtarma ekipleri, İspanya'nın doğusunda yollarına çıkan her şeyi süpüren büyük ani sel felaketinden 3 gün sonra, cuma günü mahsur kalan arabalarda ve ıslak binalarda cesetleri aramaya devam ediyor. Yetkililer halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

1064 ASKER GÖREV YAPIYOR

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

150'DEN FAZLA YOL KAPATILDI, TREN SEFERLERİ DURDU

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid- Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

"YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI"

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.