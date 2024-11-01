İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

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İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı. Yetkililer halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

01.11.2024 15:02
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İspanya'daki acil durum yetkilileri, ülkeyi yıkıp geçen sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en az 205'e yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenlerin 202'sinin Valensiya'da yaşadığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurtarma ekipleri, İspanya'nın doğusunda yollarına çıkan her şeyi süpüren büyük ani sel felaketinden 3 gün sonra, cuma günü mahsur kalan arabalarda ve ıslak binalarda cesetleri aramaya devam ediyor. Yetkililer halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

1064 ASKER GÖREV YAPIYOR

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

150'DEN FAZLA YOL KAPATILDI, TREN SEFERLERİ DURDU

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid- Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

"YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI"

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

İspanya\'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205\'e yükseldi

İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • guven ozveren:
    İsrail’in ahını almayacaktınız . 2 45 Yanıtla
  • sudem meliss:
    boğaları linç ederken iyiydi 13 6 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Türkiye de olsa AKP istifa 7 10 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Geçmiş olsun İspanya 1 0 Yanıtla
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