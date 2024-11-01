İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika
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İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı

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İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e yükseldi. Öte yandan felaketin boyutu uydu görüntülerine de yansıdı.

01.11.2024 07:59
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Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiğini bildirdi. Sel felaketinden etkilenen diğer bölge Kastilya-La Mancha'da ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı. Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

SU VE GIDA SORUNU VAR

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid- Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

1 YILLIK YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

BAŞBAKAN'DAN ÇAĞRI

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

FELAKETİN BOYUTU UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Uydudan alınan görüntü, sel felaketinden önce 8 Ekim'de ve sel felaketinden sonra 30 Ekim'de Valensiya çevresindeki manzarayı gösteriyor.

İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde

Bir diğer görüntüde ise Valensiya genelinde yaygın bir yıkımı gösteriyor. Burada sel suları tarafından hasar gören bir otoyol görünüyor.

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Son Dakika Dünya İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika

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