İspanya'daki sel selaketinde Valencia'nın genç futbolcusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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İspanya'daki sel selaketinde Valencia'nın genç futbolcusu hayatını kaybetti

İspanya\'daki sel selaketinde Valencia\'nın genç futbolcusu hayatını kaybetti

İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketinde 158 kişi hayatını kaybetti. Valencia altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu Jose Castillejo da sel kurbanları arasında. Valencia ve eski takımları sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. Felaketin ardından şehirdeki etkinlikler ertelendi. Bölge Başkanı, yaraların sarılması için ordudan destek istedi.

01.11.2024 14:24
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İspanya'yı etkisi altına alan ve son yüzyılın en büyük doğal afeti olarak nitelendirilen sel felaketinde, Valencia'nın altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu Jose Castillejo hayatını kaybetti.

Valencia bölgesini vuran şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kaybı 158'e yükselirken, bu sayının artmasından endişe ediliyor. Felakette hayatını kaybedenler arasında Valencia'nın genç yaşta yıldızı olan Jose Castillejo da bulunuyor.

KULÜPLER PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Valencia Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızda U18 seviyesine kadar forma giyen Jose Castillejo'nun sel felaketinde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castillejo'nun forma giydiği diğer kulüplerden Eldense de, "2015/2016 sezonunda takımımızın formasını giyen Jose Castillejo'nun 28 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

SEL FELAKETİ ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle Valencia'daki hayat durma noktasına geldi. Şehirde yapılması planlanan birçok etkinlik ertelendi. Valencia'nın Kral Kupası maçı ve Formula E yarışı da ertelenen organizasyonlar arasında yer aldı.

Yerel basına konuşan bölge sakinleri yaşanan felaketin boyutunu, "Artık neredeyse herkes sel felaketinde bir yakınını ya da tanıdığını kaybetti" sözleriyle anlattı.

ORDU YARDIMA ÇAĞRILDI

Valencia Bölge Başkanı, felaketin yaralarını sarmak için İspanya ordusundan yardım istedi. Başkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın sabah saat 08:00'de ilk yardım ekiplerinin bölgede çalışmalara başlayacağı bilgisini aldık" dedi.

Uzmanlar, bölgede yaşanan sel felaketinin son yüzyılın en büyük doğal afeti olduğunu belirtirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İspanya'daki sel selaketinde Valencia'nın genç futbolcusu hayatını kaybetti

3-sayfa, İspanya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'daki sel selaketinde Valencia'nın genç futbolcusu hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail YILMAZ:
    Sel selaketinde… 3 0 Yanıtla
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