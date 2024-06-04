İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı - Son Dakika
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Dünya

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

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İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırılarına Avrupa'dan tepki yükselmeye devam ediyor. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı. Karar parlamentoda onaylandı.

04.06.2024 23:05  Güncelleme: 23:23
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İsrail'in uyguladığı soykırımı aratmayan şiddet politikası nedeniyle 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi Avrupa'da da tepki çekti. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıması sonrasında Slovenya da parlamentoda yapılan oylama sonucunda Filistin'i resmen tanıdı.

"BİZ 1000 YILDIR BU HAKKIN HAYALİNİ KURUYORDUK"

90 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi." dedi.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

BAŞBAKAN 1967 SINIRIYLA TANIYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Golob, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını duyurmuştu. İsrail'in Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmesi sonrası Avrupa ve Amerika'da pek çok sivil protesto gösterileri düzenlenmiş, Filistin'le ilgili olumlu yönde bir kamuoyu baskısı oluşmuştu.

İspanya, İrlanda ve Norveç\'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

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Son Dakika Dünya İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı - Son Dakika

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