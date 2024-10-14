İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı

Geniş Video İzle

İspanya'nın Ulusal Günü'nde dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Veliaht Prenses Leonor, törene katılan bazı konuklar tarafından fark edilmedi. Madrid'deki törende Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın elini sıkan konuklar, Prenses Leonor'u es geçti. Bu durum, Prenses'in kraliyet görevlerine alışma sürecini ve halkın ona olan ilgisini gözler önüne serdi. Prenses Leonor, şu anda donanmada üç yıllık askeri eğitimini sürdürüyor ve gelecekte İspanya tahtının varisi olacak.

14.10.2024 15:55  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Ulusal Günü kutlamalarında ilginç bir an yaşandı. Veliaht Prenses Leonor, bazı konuklar tarafından farkında olmadan göz ardı edildi.

18 yaşındaki Prenses Leonor, Madrid'deki törene askeri üniformasıyla katıldı. Ancak konuklar, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın elini sıkarken, Prenses'i birkaç kez es geçti. Videolarda, Leonor'un elini uzattığı ancak bazı konukların onu fark etmeden geçtiği görülüyor. Prenses, bu duruma gülümseyerek tepki verdi.

Kolomb Günü olarak da bilinen İspanya Ulusal Günü, her yıl 12 Ekim'de kutlanıyor. Etkinlikte askeri geçit töreni düzenleniyor ve kraliyet ailesi önemli bir rol oynuyor.

Kraliçe Letizia, yağmurlu havaya rağmen şık görünümüyle dikkat çekti. Bej bir yağmurluk ve kırmızı bir elbise giyen Kraliçe, uyumlu aksesuarlarla tarzını tamamladı.

Kral Felipe de tören üniformasıyla etkinliğe katıldı. Ancak çiftin küçük kızları 17 yaşındaki Prenses Sofia, Galler'deki yatılı okulundaki eğitimi nedeniyle törene katılamadı.

Askeri geçit törenine çeşitli güvenlik birimleri, ordu ve donanma mensupları katıldı. Etkinlik, İspanyol ulusal bayrağının göndere çekilmesiyle son buldu.

Bu olay, Prenses Leonor'un kraliyet görevlerine alışma sürecini ve halkın ona olan ilgisini gösteriyor. Prenses şu anda donanmada üç yıllık askeri eğitimini sürdürüyor ve gelecekte İspanya tahtının varisi olacak.

İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor \'un elini sıkmadı

Kraliçe, İspanya, Madrid, Yaşam, Dünya, Tören, Ona, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
11:55 Meyve suyu, çikolata, şeker 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.