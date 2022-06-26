İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü, Başbakan Sanchez kendilerine teşekkür etti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırında göçmen akını yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.

İSPANYOL POLİSİ KATLİAM YAPTI

Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlandı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN SKANDAL "TEŞEKKÜR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yaptıkları yorumlarla gösterince yaşanan olay kısa sürede Twitter'da da TT oldu.