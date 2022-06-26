İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırında göçmen akını yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.
Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yaptıkları yorumlarla gösterince yaşanan olay kısa sürede Twitter'da da TT oldu.
Son Dakika › Dünya › İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü, Başbakan Sanchez kendilerine teşekkür etti - Son Dakika