İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek - Son Dakika
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Dünya

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve rehine takası için anlaşmaya varıldığını ve güvenlik kabinesinin bugün saat 11.00'de konuyu görüşmek için toplanacağını açıkladı.

17.01.2025 09:34  Güncelleme: 17:48
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Gazze'de önceki gün anlaşmaya varılan ateşkes kararı, İsrail kabinesince hala onaylanmadı. İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, sabah erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı.

İSRAİL KABİNESİ 11.00'DE TOPLANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşmanın bugün saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Açıklamada, önce bugün İsrail güvenlik kabinesinin toplanacağı, ardından tüm kabinenin bir araya geleceği belirtildi. İsrail'in ateşkes ve rehine takası anlaşmasını kabulü, güvenlik kabinesi ve hükümet tarafından onaylanıncaya kadar resmiyet kazanmayacak.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığına dair açıklamaların ardından Arap medyası, anlaşmanın iddia edilen hükümlerini yayınladı. Anlaşmanın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki mültecilerin kuzeye geri gönderilmesinin Katar ve Mısır tarafından denetlenmesini içereceği ve eş zamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Netzarim koridorundan çekilmesinin aşamalı olarak tamamlanacağı belirtiliyor. Hamas, arabulucuların, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ne zaman çekileceğini bir takvime dayanarak belirlemesini talep etti.

BİRİNCİ AŞAMA

Anlaşmanın ilk etabı 42 gün sürecek ve anlaşmanın uygulanmasına imzalanmasından 2-3 gün sonra başlanacak. İsrail Savunma Kuvvetleri, Netzarim koridorundan ve yerleşim bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden sınırdan yaklaşık 700 metre uzağa kadar çekilecek, ancak belirtilen beş bölgede bu mesafe 400 metre olacak. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Philadelphia koridorundaki varlığını azaltacağı ve ardından ilk 50 gün içerisinde tamamen çekileceği bildiriliyor.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

REFAH SINIR KAPISI

İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra Refah sınır kapısını açmayı kabul ederken, anlaşmanın ilk aşamasında arabulucuların gözetiminde insani yardıma ilişkin bir protokol yer alacak. İsrail'in yardımların geçişine hemen başlamak için hazırlıklara başlaması bekleniyor. İsrail, Hamas esaretindeki tüm kadınları, hem sivilleri hem de askerleri serbest bıraktıktan sonra geçişi sivillere açacak. Refah Sınır Kapısı'nın sivillere yeniden açılmasının ardından tüm yaralı ve hasta Filistinli sivillerin buradan geçişine izin verilecek. Hamas'ın her gün 50 yaralı çalışanı Mısır hastanelerine transfer etmesine izin verilecek. Ancak her çalışan hem İsrail hem de Mısır'ın onayına tabi olacak. Sınır kapısı İsrail ve Mısır tarafından ortak işletilmeye devam edecek.

GAZZELİ MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

İsrail, silahsız mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine yürüyerek dönmelerine izin vermeye başlayacak; ancak ilk hafta içinde aramalar yapılacak. İlk haftanın ardından, silahsız mültecilerin kıyıdaki Al-Rashid caddesi üzerinden arama yapılmadan Kuzeye dönmelerine izin verilecek. İki hafta sonra, merkezi Salah al-Din yolu üzerinden dönmelerine izin verilecek. İlk haftanın ardından mültecilerin, İsrail ile koordinasyon halinde arabulucuların belirleyeceği özel bir şirket tarafından denetlenecek araçlarla kuzeye dönmelerine izin verilecek.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI

Katar Başbakanı, 33 rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı. İlk olarak kadınlar ve çocuklar, ardından kadın askerler, daha sonra 50 yaş üstü erkekler ve "insani vaka" olarak tanımlanan genç erkekler. Karşılığında İsrail, yaklaşık 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan yaklaşık 2000 hükümlüyü serbest bırakacak. Ayrıca İsrail, 7 Ekim'den sonra yakalanan yaklaşık bin rehineyi serbest bırakacak. 110 müebbet hapis cezasına çarptırılan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 9 hasta veya yaralı rehine serbest bırakılacak.

İsrail, tamamı 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan ve hiçbiri 7 Ekim'de doğrudan yer almayan 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacak. Anlaşma kapsamında 7 Ekim'de yer alan hiçbir rehine serbest bırakılmayacak. 50 yaş üstü yaşlı rehineler, her yaşlı rehine başına 27 müebbet hapis cezası alan mahkum ve 31 diğer mahkum olmak üzere serbest bırakılıyor.

2014'ten beri tutuklu olan Avera Mengistu ve 2015'ten beri tutuklu olan Hisham al-Sayed, kişi başına 30 tutuklu ve 47 ek tutuklu olmak üzere serbest bırakılacak. Her ikisi de uzun süredir devam eden ruh sağlığı sorunları yaşarken Gazze Şeridi'ne girdi ve bu durum onların refahı konusunda endişelere yol açtı. Arabulucular, tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak amacıyla ateşkes ilanını destekleyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarma sözü verdi.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

BEN-GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

Netanyahu'nun kabinesindeki bakanların çoğunun ateşkese onay vermesi beklenirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını dile getirmişti. Ben-Gvir, Smotrich'e seslenerek, anlaşma halinde hükümetten birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Ben-Gvir, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

TRUMP: DAHİL OLMASAYDIK ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEZDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının "gelecek hafta yemin etmeden önce gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi. Dan Bongino Show podcast'inde konuşan Trump, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi. Hiçbir anlaşma gerçekleşmezdi ve rehineler muhtemelen bir daha asla hayat göremezlerdi." dedi.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

AİLELERDEN ÇAĞRI

İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden platform da Başbakan Benjamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "hızlı hareket edilmesini" istemişti. Dün yapılan açıklamada, "98 rehine için her bir gece korkunç bir kabus gecesi. Dönüşlerini bir gece daha geciktirmeyin" denilmişti.

Öte yandan, ateşkes anlaşmanın sağlanması, çarşamba günü duyurulmuştu. O günden bugüne Gazze'de 83 Filistin vatandaşı öldürüldü.

İsrail 11.00\'de ateşkes kararını verecek

Uluslararası İlişkiler, Başbakanlık, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Erişen:
    Gazze tek başına dünyayı yendi 27 35 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu güzel gelişmeden sonra, Filistin dünya tarafından tanınır ve bağımsız bir devlet olur inşallah. Gerçi askeri ve savaş gücü olmayacak ama olsun, Lübnan gibi devam edecekler. Bölgedeki İTrail hiçbir ülkede asker istemiyor, olası savaş zamanında rakibi olmasın, o yüzden Hamas, Husiler, Hizbullah vb ülkesini savunan askerleri dünyaya terörist ilan etti ve öyle tanınmakarını sağladı. Bu kadar terörist var ama İTrail de sivil ölümü, bombalı eylem vb yok, ne garip değil mi, aklınızı kullanın, bu grupların içinde mossad ajanları var, herşeyden bilgi sahibi oluyorlar. 2 10 Yanıtla
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