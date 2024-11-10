İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinli mahkumlardan birisi, "Şartlar çok kötüydü. Hastalar var, uzuvları kesilen insanlar var." yaşadıkları zorluğu anlattı.

10.11.2024 19:53  Güncelleme: 20:19
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İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktığı bildirildi.

20 FİLİSTİNLİ ESİR DAHA SERBEST

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları sırasında Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerden 20'sini serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze Şeridi'ne getirildi.

"UZUVLARI KESİLEN İNSANLAR VAR"

İsrail'in serbest bıraktığı esirlerden birisi yaşadıkları kötü günleri anlattı. Filistinli esir, "Şartlar çok kötüydü. Hastalar var, uzuvları kesilen insanlar var." dedi.

İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Daha sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürülen ve yorgunluk belirtileri gösteren Filistinliler, hastanede sağlık muayenesinden geçiriliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Ekim'de, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes teklifinde bulunduklarını, önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacağını" söylemişti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtmişti.

HAMAS'TAN İSRAİL'E "GAZZE'DEN ÇEKİLİN" ŞARTI

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takası için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    göstermelik bunlar esirlere neler neler yapar bunlar adiler 6 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bıraksa Ne Yazar Onca Kişi Katledildi.. 4 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    THE PERSECUTION AND TORTURE ARE NOT GONNA SURVIVE ! ZULÜM PAYİDAR KALMAZ ! ISLAMIC MOVEMENT CANNOT BE SILENCED ! İSLAMİ HAREKET DURDURULAMAZ ! FREE PALESTINE , FREE PALESTINE , FREE PALESTINE ! Esselamu Aleyküm Verahmetullahi Veberekatüh , MY JIHADIST 0 3 Yanıtla
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