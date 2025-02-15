Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal - Son Dakika
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Dünya

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

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İsrail, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı 369 Filistinliye üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Kıyafetin üzerinde Arapça, ''Unutmayacağız, affetmeyeceğiz'' yazması dikkatleri çekti.

15.02.2025 16:38
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Gazze'de varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

ARAPÇA "UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ" YAZDILAR

Kıyafetin üzerinde Arapça, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken, esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

DURUMU AĞIR OLAN DÖRT FİLİSTİNLİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

ESİR TAKASININ ALTINCI TURU

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Sizde kelime-i tevhid sancağı ile teslim edin. 41 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    acik hava hapishanesi sonucta serbest biraksa ne dilediginde yine yakalayacak... 25 2 Yanıtla
  • null:
    Sonrada müslümanlar terörüst 2 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    HZ.ALLAH ta sizi unutmayacak merak etmeyin. Siz kime savaş açtığınızın farkında bile değilsiniz. En büyük oyunları bozan HZ.ALLAH bunların cezasını verecek size, hem dünyada hem de Ahirette. 0 0 Yanıtla
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