İsrail, ABD, Katar ve Mısır\'ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

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İsrail, ABD, Katar ve Mısır'ın yoğun diplomatik çabaları sonucunda 15 Ağustos'ta Gazze ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti. Bu önemli karar, Orta Doğu'daki gerginliklerin tehlikeli bir şekilde tırmandığı bir dönemde alındı.

Hamas kontrolündeki Gazze'nin sivil savunma ajansı, İsrail'in Perşembe günü iki okula düzenlediği hava saldırılarında 18'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

Kasım ayındaki kısa süreli bir ateşkesin ardından, uluslararası arabulucular 10 aydır devam eden ve büyük yıkıma neden olan savaşta ikinci ve daha kalıcı bir ateşkes sağlamak için yoğun çaba harcıyor. ABD, Katar ve Mısır'ın liderleri, çatışan tarafları 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de yapıcı görüşmelere yeniden başlamaya davet etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta deneyimli bir müzakere ekibini "anlaşmanın uygulanma detaylarını sonuçlandırmak üzere" belirlenen yere göndereceği belirtildi. Bu adım, barış umutlarını artırdı.

Müzakerelerde ele alınacak olası bir ateşkes planı, Gazze'de tutulan rehinelerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını ve bölgeye yönelik insani yardımların önemli ölçüde artırılmasını içeriyor. Son görüşmeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs sonunda önerdiği kapsamlı çerçeve üzerinde yoğunlaşıyor.

Gazze'de yaşanan son gelişmelerde, İsrail hava kuvvetlerinin Al-Zahra ve Abdel Fattah Hamoud okullarını hedef aldığı saldırılarda en az 18 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, sivillerin korunması konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.