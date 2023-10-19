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İsrail asıllı yazardan Gazze ile ilgili tüyler ürperten sözler: Umrumda değiller, önemli olan intikam - Son Dakika

İsrail asıllı yazardan Gazze ile ilgili tüyler ürperten sözler: Umrumda değiller, önemli olan intikam

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:01

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı programda kan donduran sözler söyledi. Antonelli, ''Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır.'' ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ederken, İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullandı. Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini belirtirken, Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu söyledi.

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"

13 gündür İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de hayat durdu. İsrail hastaneler, okulları, cami ve evleri vurarak bütük bir katliam gerçekleştirirken; İsrail asıllı bir yazarın televizyon programında sarf ettiği sözler kan dondurdu. Fransızca yayın yapan I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"EN ACIMASIZ ŞEKİLDE KARŞILIK VERME GÖREVİ VAR"

Söylemlerinin dozunu artıran yazar, "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli. İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail asıllı yazardan Gazze ile ilgili tüyler ürperten sözler: Umrumda değiller, önemli olan intikam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail asıllı yazardan Gazze ile ilgili tüyler ürperten sözler: Umrumda değiller, önemli olan intikam - Son Dakika
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