İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?

Elinde bisküvi ile enkazdaki çocuklarını bekleyen Şerif Amca bir kez daha ağlattı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri zulmüne devam ediyor. Filistinlilerin yıkılan evlerinin kapısının önünde video çeken askerler, "Neden kapıyı açmıyorsunuz?" diyerek dalga geçti.

YIKILAN EVİN ÖNÜNDE ALAY ETTİ

Haftalardır Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri, Filistinlilere ait yıkık haldeki evin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Öldürülen Filistinlilerle dalga geçen İsrail askeri, o anları kaydeden arkadaşına "Neden kapıyı açmıyorlar?" diye sordu. Kamera sağ tarafa kaydığında ise evin aslında yerle bir olduğu, sadece kapısının ayakta kaldığı görülüyor.

CAN KAYBI 20 BİN 57'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.