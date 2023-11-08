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İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması - Son Dakika

İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması

Son Güncelleme: 08.11.2023 10:39

İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde bir İsrail askeri, sivil bir Filistinli kız çocuğunu insanlık onurunu aşağılayıcı bir üst araması yaptı. Olay sırasında diğer İsrail askerleri etraftaki sivilleri silah doğrultarak tehdit etti.

Kudüs'ü işgal eden İsrail askeri, Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde bir kız çocuğunu taciz edercesine üst araması yaptı. Şifa Mahallesi'nde İsrail askerleri silahlarıyla ilerlerken o anlarda bir kız çocuğuna yaptığı üst araması tepki çekti.

Filistinli kız çocuğuna üst araması yapıldığı anda İsrailli diğer askerler, etraftaki sivillere silah doğrultarak tehdit etti. Kendilerine silah doğrultulan Filistinli siviller, çaresizce o anlara şahitlik ederken olay anı karşı binada bulunan bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

KATİL İSRAİL, SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Hem havadan hem karadan Filistin topraklarına saldırıda bulunan katil İsrailli askerler, Filistinli sivillere de insanlık dışı muamele yaparak savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Filistin, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması - Son Dakika
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