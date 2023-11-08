Kudüs'ü işgal eden İsrail askeri, Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde bir kız çocuğunu taciz edercesine üst araması yaptı. Şifa Mahallesi'nde İsrail askerleri silahlarıyla ilerlerken o anlarda bir kız çocuğuna yaptığı üst araması tepki çekti.
Filistinli kız çocuğuna üst araması yapıldığı anda İsrailli diğer askerler, etraftaki sivillere silah doğrultarak tehdit etti. Kendilerine silah doğrultulan Filistinli siviller, çaresizce o anlara şahitlik ederken olay anı karşı binada bulunan bir kişi tarafından kayıt altına alındı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Hem havadan hem karadan Filistin topraklarına saldırıda bulunan katil İsrailli askerler, Filistinli sivillere de insanlık dışı muamele yaparak savaş suçu işlemeye devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması - Son Dakika