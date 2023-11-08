İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması

Kudüs'ü işgal eden İsrail askeri, Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde bir kız çocuğunu taciz edercesine üst araması yaptı. Şifa Mahallesi'nde İsrail askerleri silahlarıyla ilerlerken o anlarda bir kız çocuğuna yaptığı üst araması tepki çekti.

Filistinli kız çocuğuna üst araması yapıldığı anda İsrailli diğer askerler, etraftaki sivillere silah doğrultarak tehdit etti. Kendilerine silah doğrultulan Filistinli siviller, çaresizce o anlara şahitlik ederken olay anı karşı binada bulunan bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

KATİL İSRAİL, SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Hem havadan hem karadan Filistin topraklarına saldırıda bulunan katil İsrailli askerler, Filistinli sivillere de insanlık dışı muamele yaparak savaş suçu işlemeye devam ediyor.