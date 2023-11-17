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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı

Günlerdir Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, barbarlıkta sınır tanımıyor. Son olarak Batı Şeria'da ezan okunan bir camiyi hedef alan İsrail askerleri, içeriye ses bombası attı. Askerler, yaptıkları rezillikleri utanmadan bir de kayda aldı.

17.11.2023 17:12  - Güncelleme: 17:49

Gazze'yi kuşatma altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail askerleri, son olarak Batı Şeria'da bir camiyi hedef aldılar. Ezan okunduğu sırada camiye ses bombası atan İsrail askerleri, o anları kayda almayı da ihmal etmedi.

7 EKİM'DEN BERİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

7 Ekim'den bu yana tam ablukaya aldığını Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, karadan girdiği kentte de zaman zaman baskınlar düzenliyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmetmekten de geri durmuyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı

CAMİYE SES BOMBASI ATTILAR

Gazze'de hastaneleri dahi kuşatan İsrail askerleri, kutsala da saygı göstermeyerek ezan okunduğu sırada Batı Şeria'daki bir camiye ses bombası attı. İsrail askerleri, o anları bir de kayda aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı

İSRAİL'İN GAZZE'YE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ve sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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Son Dakika Dünya İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir camiye ezan okunduğu sırada ses bombası attı - Son Dakika
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