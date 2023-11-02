İsrail askerleri, engelli Filistinli genci böyle öldürdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken kan donduran bir video yayınlandı. Görüntülerde engelli bir Filistinli gencin İsrail kontrol noktasına taş attığı ve İsrail askerleri tarafından tek kurşunla öldürüldüğü yer alıyor.

SİVİL KATLİAMI YAŞANIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti.

TAŞA KARŞI KURŞUN

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken İsrail askerlerinin engelli olduğu belirtilen ve kendilerine taş atan Filistinli bir genci acımasızca öldürdüğü görüldü. Videonun her saniyesi kan donduruyor.