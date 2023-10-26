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Esir aldıkları 2 Filistinliyi ''Yaşasın İsrail'' demeye zorladılar - Son Dakika

Esir aldıkları 2 Filistinliyi ''Yaşasın İsrail'' demeye zorladılar

Son Güncelleme: 26.10.2023 13:35

Gazze Şeridi'ni 20 gündür bombardımana tutan İsrail askerlerinin, esir aldıkları 2 Filistinliyi İsrail bayrağı önünde ''Yaşasın İsrail'' demeye zorladığı görüntüler ortaya çıktı.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca da sürdürdü. Özellikle batılı devletler Tel Aviv yönetiminin bölgedeki katliamını görmezden gelirken İsrail askerlerinin esir aldıkları 2 Filistinliye yaptıkları pes dedirtti.

"YAŞASIN İSRAİL" DİYE BAĞIRMALARINI İSTEDİLER

Çok korktukları gözlenen 2 Filistinliye İsrail bayağını öpmelerini söyleyen askerler, bu da yetmezmiş gibi "Yaşasın İsrail" diye bağırmalarını istedi. Sosyal medyada yayınlanan o görüntüler büyük tepki çekti.

İsrail askerleri, esir alınan 2 Filistinliyi İsrail bayrağı önünde 'Yaşasın İsrail' demeye zorladı

İSRAİLLİ REHİNE: ÇOK NAZİKLERDİ

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 85 yaşındaki rehine Yocheved Lifshitz, Hamas üyeleriyle ilgili açıklamasında, "Haklarını teslim etmem lazım. Her ihtiyacımızla ilgilendiler, çok naziklerdi. Kendi yedikleri yemeklerin aynısını bize de yedirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Esir aldıkları 2 Filistinliyi ''Yaşasın İsrail'' demeye zorladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esir aldıkları 2 Filistinliyi ''Yaşasın İsrail'' demeye zorladılar - Son Dakika
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