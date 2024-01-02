 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak

İsrail Hamas çatışması tüm hızıyla devam ederken İsrail askerleri kara harekâtına başlamış, Gazze şeridine girmişti. Fakat İsrail için işler pek istenildiği gibi gitmiyor. İsrail'in televizyon kanallarından olan Channel 11'de yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin binada mahsur kaldığı görülüyor.

02.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:27
Abone Ol

İsrail Kanal 11, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesindeki çatışmaların görüntülerini yayınladı Görüntülerde bir grup İsrail askerinin ciddi şekilde yaralandığı ve acı içinde bağırdığı duyuluyor.

İSRAİL ASKERLERİNİN ÇIĞLIKLARI KAMERADA

İddialara göre meskûn mahallelerde işler İsrail'in istediği gibi gitmezken Channel 11'de yayınlanan görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Kassam Tugayları tarafından bir binanın içerisinde sıkıştırılan Givati Tugayına bağlı İsrail askerleri görülüyor. Kassam Tugayları tarafından sıkıştırılan İsrail askerlerinin çığlıkları, bağırışları ve korkuları da videoda görülüyor. Görüntülerde İsrail askerlerinin arasında ağır yaralılar olduğu ve bir askerin "Artık dayanamıyorum" dediği duyuluyor.

İsrail askerleri Gazze\'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail\'in içine oturacak
YORUMLAR (1)
  • İrfan Ercan Ercan: Beter olasunlar Yanıtla 7 1

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement