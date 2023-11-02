İsrail askerleri Hamas'a ait bir drone tarafından böyle vuruldu
Son Güncelleme: 02.11.2023 11:29
Gazze'ye karadan girmeye çalışan İsrail askerleri ağır kayıplar vermeye başladı. Son olarak Hamas'a ait bir drone'nun toplu halde bekleyen İsrail askerlerinin arasına bomba attığı anların görüntüsü paylaşıldı.
İsrail- Filistin çatışmaları 26'ncı gününde devam ederken, Gazze'de ölen İsrail askeri sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
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2.11.2023 12:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Hamas'a ait bir drone tarafından böyle vuruldu - Son Dakika