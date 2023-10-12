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Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi - Son Dakika

Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi

Son Güncelleme: 12.10.2023 12:26

İsrail askerleri, Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi yoluyla imha edilmesini dans ederek izledi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı. İsrail'in de karşılık vermesiyle bölgedeki çatışma adeta savaşa dönüştü.

DANS EDEREK KUTLADILAR

İsrail abluka altına aldığı Gazze'yi bombalarken Hamas da attığı roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail askerlerinin Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi yoluyla imha edilmesini dans ederek izlediği görülüyor.

İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi - Son Dakika
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