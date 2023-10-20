İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor

Savaşın da bir ahlakı var ama o ahlak İsrail askerlerinde yok

Biden, İsrail için tüm kozlarını oynuyor! Acil bütçe talep edecek

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail askerlerinin Batı Şeria'da rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yaptıkları görüntüler paylaşıldı.