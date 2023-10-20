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İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor - Son Dakika

İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:55

Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran ve binlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail askerleri, bir taraftan da rehin aldıkları Filistinlilere yaptıklarıyla gündem oluyor. Bölgeden gelen bir görüntü izleyenleri isyan ettirdi.

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail askerlerinin Batı Şeria'da rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yaptıkları görüntüler paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Günlerdir devam eden saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor - Son Dakika
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