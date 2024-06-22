İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

Geniş Video İzle

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği bir baskın sırasında yaralı Filistinliyi araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Görenlerin gözlerine inanamadığı o görüntülere tepki yağdı.

22.06.2024 16:00  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı anlar, vicdanları yaraladı.

KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN YARALIYI KALKAN YAPTILAR

7 Ekim tarihinden bu yana sistematik şekilde Gazze'ye saldıran ve özellikle kadınlar ile çocukları hedef alan İsrail ordusu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracın önüne bir Filistinlinin bağlanarak canlı kalkan yapıldığı görüldü.

ZIRHLI ARACA BAĞLI HALDE HAREKETSİZ YATTI

Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen baskın sırasında kaydedilen anlarda aracın önüne bağlanan kişinin yaralı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Elinden hiçbir şey gelmeyen talihsin Filistinlinin, hareketsiz halde durduğu görüldü.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 38 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Leyla Bal: Bu itrafil nasıl can verecek alalhım sen helak et mazlumlarn ahını yerde bırakma yarabb?? 10 1 Yanıtla
    ferhat eser: kimse masum değildir kızım boş yapma 0 1
  • Bu Kim: aşşaliklikta çigir açtilar .... 8 1 Yanıtla
  • ramazan bacı: Nasıl olsa kimse ses çıkarmıyor. 5 1 Yanıtla
    Selami Karagülle: Maalesef Müslüman alemi olarak derin bir sessizlik içinde sadece izliyoruz en acısı da israilin yapmış olduğu vahşeti kanıksadık 0 0
  • Selçuk SEFEROĞLU: itingler 1 2 Yanıtla

16:43 Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği arızalanan tanker nedeniyle tek yönlü askıya alındı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği arızalanan tanker nedeniyle tek yönlü askıya alındı
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 16:51:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement