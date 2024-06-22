İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

Dünya

Benzin ve motorinde ertelenen zamma da zam yapıldı

Depremzedeler için devrede: Türkiye\'nin en büyük direnişini başlatacağım

İsrail ordusunun baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı anlar, vicdanları yaraladı.

KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN YARALIYI KALKAN YAPTILAR

7 Ekim tarihinden bu yana sistematik şekilde Gazze'ye saldıran ve özellikle kadınlar ile çocukları hedef alan İsrail ordusu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracın önüne bir Filistinlinin bağlanarak canlı kalkan yapıldığı görüldü.

ZIRHLI ARACA BAĞLI HALDE HAREKETSİZ YATTI

Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen baskın sırasında kaydedilen anlarda aracın önüne bağlanan kişinin yaralı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Elinden hiçbir şey gelmeyen talihsin Filistinlinin, hareketsiz halde durduğu görüldü.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 38 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.