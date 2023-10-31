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İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar - Son Dakika

İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar

Son Güncelleme: 31.10.2023 15:58

25 gündür masum insanları katleden işgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazzelilerle dalga geçti. Şarkı söyleyerek eğlenen İsrail askerlerinin kullandığı kelimelerse çileden çıkaracak cinsten.

İsrail Ordusu'nun 25 gündür Filistin Halkına karşı yaptığı zulüm devam ederken bugün sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.

KUTLAMA YAPIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Videoda görünen İsrail askerlerinin halkla beraber yaptığı kutlamada söyledikleri şarkının sözleri pes dedirtti. Filistin halkına yapılan abluka ve ambargo ile dalga geçen İsrailli siviller ve ordu mensupları dans etti.

ŞARKININ HER KELİMESİ SKANDAL

Kutlamada söylenen şarkının sözleriyse bütün iğrençliği gözler önüne seriyor. Şarkının sözlerine göre İsrail Ordusu tüm Filistin halkını terörist olarak görüyor.

İşte skandal şarkının sözleri;

"-Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?

-Gazze.

- Kim orada bir karnaval düzenliyor?

-Gazze.

-Kim çadırlarda yaşıyor?

- Gazze.

-Hava kuvvetleri kimin evlerini bombalıyor?

-Gazze.

-Biz teröristler ile barış istemiyoruz.

-Burası İsrail toprağı.

-Biz Gazze ile bir barış istemiyoruz."

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar - Son Dakika
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