İsrail askerleri, Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyip poz verdi - Son Dakika
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Dünya

İsrail askerleri, Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyip poz verdi

İsrail askerleri, Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyip poz verdi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken, sosyal medyada skandal bir fotoğraf paylaşıldı. İsrailli işgalci askerler, yerinden edilmiş Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyerek poz verdi. Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

31.10.2024 11:53
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İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar sürerken, yeni skandallar da görülmeye devam ediyor. İsrail askerlerine ait bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İsrail ordusuna bağlı işgalci askerler, yerinden edilmiş Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyerek kameralara poz verdi. Fotoğrafa binlerce kullanıcıdan tepki yağdı.

Öte yandan bölgede ateşkes yapılacağı konuşulurken, İsrail ordusu dün Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki köyleri vurdu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 8'i kadın 19 kişi hayatını kaybetti.

Savaş ve Çatışma, Lübnan, İsrail, Dünya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri, Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyip poz verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mustafa YALÇIN:
    Karı gibi savaştığınızı biliyoruz. Zaten gücünüz de kadınlara yeter.... 210 5 Yanıtla
  • Demir Şener:
    O fistanı bizim size giydirdiğimiz günleri göstersin İZZET VE KEREM SAHİBİ RABBIM 198 4 Yanıtla
  • Alucralı:
    Az kaldı merak etmeyin zaten giyeceksiniz 125 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    demekki bunlar sadece...kadın kılıklı degillermis .. kadın ruhluymus 98 1 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Bunlar kadın bile olamaz çünkü kadınlar bebekleri öldürmezler çünkü onlarda şefkat duygusu vardır 58 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Gayet normal, sonuçta kazanan taraf esprisini yapmış 3 51 Yanıtla
  • Kadir Filiz:
    cehennem melekleri bekliyor surda ne kaldı ki 43 1 Yanıtla
  • Mehmet Ateşci:
    Bu haddini bilmeyen insan görünümlü şeytanların azabı yakındır son gülen iyi güler. 36 1 Yanıtla
  • Rıza Gülgeldi:
    Kadın kıyafetlerini giydirdiler yani 27 1 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    malumun ilanı 23 1 Yanıtla
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