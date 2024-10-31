İsrail askerleri, Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyip poz verdi

Dünya

İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar sürerken, yeni skandallar da görülmeye devam ediyor. İsrail askerlerine ait bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İsrail ordusuna bağlı işgalci askerler, yerinden edilmiş Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyerek kameralara poz verdi. Fotoğrafa binlerce kullanıcıdan tepki yağdı.

Öte yandan bölgede ateşkes yapılacağı konuşulurken, İsrail ordusu dün Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki köyleri vurdu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 8'i kadın 19 kişi hayatını kaybetti.