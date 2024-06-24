İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim - Son Dakika
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İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı yaralı Filistinli konuştu. Dehşet anlarını anlatan Mücahit Azmi, "Beni öldüresiye döverken gülüyorlardı, ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp aracın üzerine kaldırdılar. İki kez yere düştüm, üçüncü defa beni aracın kaportasına sabitlediler. Sıcaklık nedeniyle derim yandı. Ölmüş olmayı diledim." dedi.

24.06.2024 20:11
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın önüne bağlamasının yankıları sürerken zulme maruz kalan yaralı Filistinli dehşet anlarını anlattı.

İsrail askerleri, geçtiğimiz cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim

"SICAKLIK NEDENİYLE DERİM YANDI, ÖLMÜŞ OLMAYI DİLEDİM"

Yaşanan skandaldan yaklaşık 2 gün sonra Al Jazeera'ya konuşan, isminin Mücahit Azmi olduğu öğrenilen Filistinli, "Beni öldüresiye döverken gülüyorlardı, ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp aracın üzerine kaldırdılar. İki kez yere düştüm, üçüncü defa beni aracın kaportasına sabitlediler. Sıcaklık nedeniyle derim yandı. 20 dakika boyunca ileri geri sürüklendim, ölmüş olmayı diledim. Ağır yaralı olduğum halde beni dövdüler ve hırpaladılar." dedi.

İnsanlık dışı olaya ilişkin İsrail ordusundan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu kişinin "şüpheli olduğu ve baskın sırasında çıkan çatışmada yaralandığı" belirtildi.

İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim

İSRAİL ORDUSU OLAYI SORUŞTURACAK

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Çatışma sırasında şüphelilerden biri yaralanmış ve yakalanmıştır. Emirlere ve standart operasyon prosedürlerine aykırı olarak şüpheli, askerler tarafından bir aracın üstüne bağlandı. Olayın videosunda yer alan askerlerin davranışları ordunun değerlerine uymamaktadır. Olay soruşturulacak ve gereken yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim - Son Dakika

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