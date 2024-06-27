İsrail askerlerinin rezaletleri bitmiyor! İşkence ettikleri Filistinlilerle resmen dalga geçmişler - Son Dakika
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Dünya

İsrail askerlerinin rezaletleri bitmiyor! İşkence ettikleri Filistinlilerle resmen dalga geçmişler

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve 28 binden Filistinliyi katleden İsrail ile ilgili skandallar bitmiyor. İsrailli askerlerin işkence gören Filistinlilerle dalga geçtikleri görüntüler uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

27.06.2024 10:25
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Gazze'yi 7 Ekim 2022'den bu yana bombardıman tutan ve binlerce sivili katleden İsrail ordusunun rezaletleri bitmiyor. İsrailli askerlerin paylaştıkları ve sosyal medyada elden ele dolaşan işkence görüntülerini izleyenler "Bu kadar da olmaz" yorumunda bulundu.

İŞKENCE EDİP ALENEN DALGA GEÇTİLER

Katar merkezli Al Jazeera medya kuruluşu tarafından servis edilen görüntülerde İsrail ordusuna bağlı askerlerin esir alıp işkence ettikleri Filistinlilerle alenen dalga geçtikleri anlar yer aldı.

"EYLEMLERİNİ KASITLI OLARAK BELGELİYORLAR"

Görüntülere tepki gösteren Ramallah merkezli insan hakları grubu Addameer, "İsrail askerleri Filistinli mahkumlara yaptıkları işkenceleri sosyal medyada açıkça paylaşarak övünüyor. İşgalci devletin yıllardır işlediği suçların hesabının sorulmaması nedeniyle, askerler Filistinli tutuklulara yönelik işkence eylemlerini kasıtlı olarak belgeliyor ve bu video ve fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında yayınlıyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin rezaletleri bitmiyor! İşkence ettikleri Filistinlilerle resmen dalga geçmişler

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerlerinin rezaletleri bitmiyor! İşkence ettikleri Filistinlilerle resmen dalga geçmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Gündoğan: Yaşasın İsrail. 2 16 Yanıtla
  • sait turk: O da bir şeymi ! Adamlar Dünya işe dalga geçiyorlar. 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: israil bu ferhat eser ve yavuz d den iyiler yaa bu ikili evlat olsa sevilmez 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin rezaletleri bitmiyor! İşkence ettikleri Filistinlilerle resmen dalga geçmişler - Son Dakika
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