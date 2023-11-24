 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var

İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var.

24.11.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:45
Abone Ol

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, kan gölüne dönen bölgede bugün umut veren bir gelişme yaşanmıştı.

İSRAİL YİNE SÖZÜNÜ TUTMADI

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı duyurulurken, saldırılara ara verilmesiyle sivil halk da evlerini görmek ve yakınlarıyla kucaklaşmak umuduyla bölgeye geri dönmeye başlamıştı ancak İsrail yönetimi yine sözünü tutmadı.

ATEŞKESİN HEMEN ARDINDAN TEHDİT BİLDİRİSİ ATTILAR

Ateşkesin başladığı ilk dakikalarda uçakları kaldırarak Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi atan İsrail ordusu, mesajında "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerine yer vermişti.

GÜNEYDEN KUZEYE GİDEN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇTILAR

Tehdit bildirilerinin hemen ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:02:46. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement