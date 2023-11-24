Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, kan gölüne dönen bölgede bugün umut veren bir gelişme yaşanmıştı.
İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı duyurulurken, saldırılara ara verilmesiyle sivil halk da evlerini görmek ve yakınlarıyla kucaklaşmak umuduyla bölgeye geri dönmeye başlamıştı ancak İsrail yönetimi yine sözünü tutmadı.
Ateşkesin başladığı ilk dakikalarda uçakları kaldırarak Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi atan İsrail ordusu, mesajında "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerine yer vermişti.
Tehdit bildirilerinin hemen ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var - Son Dakika