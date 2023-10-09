İsrail Başbakan Netanyahu: Biz başladık, kazanacağız

50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, Hamas hedeflerine bombardıman görüntülerini paylaşarak "Biz başladık. İsrail kazanacak" ifadelerini kullandı.
İsrail'e yönelik Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail karşılık vermeye devam ediyor. 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak.
Saatler sonra Netanyahu, sosyal medya hesabından srail ordusunun Gazze'de Hamas hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaşan Netanyahu, "Biz başladık. İsrail kazanacak" dedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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