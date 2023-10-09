İsrail Başbakan Netanyahu: Biz başladık, kazanacağız

50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, Hamas hedeflerine bombardıman görüntülerini paylaşarak "Biz başladık. İsrail kazanacak" ifadelerini kullandı.

"HAMAS'IN BAŞINA GELECEKLER KORKUTUCU OLACAK"

İsrail'e yönelik Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail karşılık vermeye devam ediyor. 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak.

"BİZ BAŞLADIK, İSRAİL KAZANACAK"

Saatler sonra Netanyahu, sosyal medya hesabından srail ordusunun Gazze'de Hamas hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaşan Netanyahu, "Biz başladık. İsrail kazanacak" dedi.