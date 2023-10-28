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İsrail Başbakanı Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:35

Büyük Filistin Mitingi'nde, Gazze'deki katliam için, ''İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İsim vermeden konuşan Netanyahu, ''Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz." sözlerinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İsim vermeden konuşan Netanyahu, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK İLAN EDECEĞİZ"

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de günlerdir katliam yapan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?" ifadelerini kullandı.

"BİZ DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDUSUYUZ"

Tel Aviv'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş suçu işlemediklerini söyledi. Netenyahu, "izi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" dedi.

"GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası başlayan savaşın, İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyledi. Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz. İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" şeklinde konuştu. İsrail'in hedeflerinin çok net olduğunu kaydeden Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

"HAMAS İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını öne süren Netanyahu, Hamas'ı, "insanları kalkan olarak kullanarak" insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.

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Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz - Son Dakika
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