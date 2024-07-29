Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak

Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı tarafından vurulan ve 12 İsraillinin öldüğü işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret ederek önemli mesajlar verdi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, ''Cevabımız güçlü olacak.'' dedi.

29.07.2024 16:28  Güncelleme: 16:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret etti. Netanyahu ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cevabımız güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı tarafından ateşlenen roketlerin 12 kişiyi öldürdüğü İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan yeni bir tehdit geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan savaş tehdidi: Cevabımız güçlü olacak

Roketli saldırının yaptığı Mecdel Şems bölgesini ziyaret eden Netanyahu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Netanyahu, "Bu korkunç bir felaket. Tüm İsrail vatandaşları gibi biz de bu korkunç katliam karşısında iliklerimize kadar şok olduk. Hizbullah, İran'ın desteğiyle buraya İran füzesi fırlattı ve 12 saf ruhlu çocuk hayatını kaybetti. Bu ağır felaketten kalplerimiz paramparça oldu. Tarif edilemez acılar yaşayan aileleri kucaklıyoruz." dedi.

"CEVABIMIZ GÜÇLÜ OLACAK"

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu saldırının öylesine geçiştirilemeyeceğini ifade ederek, "sert bir cevap vereceklerini" kaydetti. Netanyahu, paylaşımında "Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, hepimizin çocuklarıdır. Cevabımız güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan savaş tehdidi: Cevabımız güçlü olacak

PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan bölgede toplanan bir grup bölge sakini İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler Netanyahu'ya "katil", "defol" ve "o hepimizin düşmanı" diye sloganlar attı.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan savaş tehdidi: Cevabımız güçlü olacak

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Güvenlik Kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirmişti. Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

FÜZENİN DEMİR KUBBE'DEN ATEŞLENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti. İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti. Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.

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Son Dakika Dünya Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak - Son Dakika

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