İsrail Başbakanı Netanyahu: İran\'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

İran'a yönelik saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. Trump'ın, "Savaşa müdahil değiliz" açıklamasının aksi yönünde konuşan Netanyahu, ABD'nin kendilerine yardım ettiğini söyledi.

NETANYAHU: ABD'NİN BİZE SAĞLADIĞI YARDIMI TAKDİR EDİYORUM

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Füze tehdidi varoluşsaldır ve ben onu ortadan kaldırmaya kararlıyım. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum. Orta Doğu'nun çehresini değiştiriyoruz ve bu büyük değişimlere yol açabilir.

"İRAN BENİ VE TRUMP'I ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Fordow nükleer tesisinden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz.10 nükleer bilim insanını hedef aldık, İsrail'in eli daha fazlasına ulaşacak. İran, Amerika'ya ulaşabilecek balistik füzeler geliştiriyor. İran, beni ve Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı."

TRUMP: MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

Öte yandan Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yapmıştı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." demişti.