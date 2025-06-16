İran'a yönelik saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. Trump'ın, "Savaşa müdahil değiliz" açıklamasının aksi yönünde konuşan Netanyahu, ABD'nin kendilerine yardım ettiğini söyledi.
Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Füze tehdidi varoluşsaldır ve ben onu ortadan kaldırmaya kararlıyım. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum. Orta Doğu'nun çehresini değiştiriyoruz ve bu büyük değişimlere yol açabilir.
Fordow nükleer tesisinden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz.10 nükleer bilim insanını hedef aldık, İsrail'in eli daha fazlasına ulaşacak. İran, Amerika'ya ulaşabilecek balistik füzeler geliştiriyor. İran, beni ve Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı."
Öte yandan Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yapmıştı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." demişti.
Son Dakika › Dünya › İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor - Son Dakika
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