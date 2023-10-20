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Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış - Son Dakika

Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış

Son Güncelleme: 20.10.2023 23:55

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2001 yılında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Aile arasında çekildiği düşünülen videoda Netanyahu, ''Dünya topyekün saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler.'' diyerek, yıllar sonra Filistin'i nasıl işgal edeceğinin planlarını anlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2001 yılında çekilen ve Filistin'in işgal planını anlattığı gizli görüntüleri yeniden gündem oldu.

"HERKES HAKLI OLDUĞUMUZU SÖYLEYECEK"

Netanyahu, aile ortamında yaptığı konuşmada, ABD'nin nasıl kolay şekilde manipüle edildiğini anlatarak, "Dünya topyekün saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler." ifadelerini kullandı.

"ASIL YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY ONLARI SÜREKLİ VURMAK"

Netanyahu, "Asıl yapılması gereken şey onları sürekli vurmak, üç beş kere değil, sürekli vurmak, acı çektirmek. Öyle bir bedel ödemeliler ki yaralarını asla saramamalılar. Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz. Filistin yönetimine topyekun bir saldırı... Sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacaklar. Her şeylerini yerle bir edecek bir korku... Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu!" dedi.

"DÜNYA, KENDİMİ SAVUNDUĞUMUZDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEZ"

Netanyahu'ya "Bunu yaptığımızda dünya bizi 'saldırganlıkla' suçlamaz mı?" sorusu geldi. Netanyahu soruya, "Dünya, kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez." dedi.

"ABD'Yİ KOLAYCA YÖNLENDİREBİLİRSİN"

"Dünyanın tepkisinden korkmuyor musun?" sorusunu yanıtlayan Netanyahu, "Hayır, korkmuyorum. Özellikle Amerika'yı çok iyi tanırım. ABD'yi kolayca yönlendirebilirsin, istediğin tarafa çekebilirsin. Amerikalılar bize hiçbir sorun çıkarmayacaklar." ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILARIN YÜZDE 80'İ BİZİ DESTEKLİYOR"

Netanyahu, "Peki ya Amerika bize bir şey derse?" sorusuna ise "Ne yapabilirler ki? Amerikalıların yüzde 80'i bizi destekliyor zaten. Gerçekten inanılmaz, orada çok büyük destekçilerimiz var." yanıtını verdi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış - Son Dakika
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