İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Geniş Video İzle

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Nahiye'de Hizbullah karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıdan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın son anda kurtulduğu iddia edildi. Peş peşe yaşanan patlamalarda binalar yerle bir olurken, 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Lübnan güvenlik kaynakları çatışmaların başladığı günden bu yana İsrail'in düzenlediği en büyük saldırı olduğunu söyledi.

27.09.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRISI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

"NASRALLAH HEDEF ALINDI" İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını ancak son anda kurtulduğunu öne sürdü. Lübnan güvenlik kaynakları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği en büyük saldırı olduğunu açıkladı.

6 CAN KAYBI, 91 YARALI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı. İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi. Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.

"KARA HAREKATINI EN KISA SÜREDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Times Of Israel'in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli, "Kara harekatı… Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Buna her gün hazırlandığımızı düşünüyorum ve bu da kesinlikle planlarımız dahilinde." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: SALDIRIDAN HABERİMİZ YOKTU

Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.

Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi. Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI ŞİDDETLENİYOR

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Hava Komutanı Muhammad Hussein Srour'un Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. 'Demir Kılıçlar' savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur" denilmişti.

İsrail\'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah\'ı kalbinden vurdular

Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah, Güncel, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Çuvaldız:
    kuru sıkı iran nerelerde sesi çıkmıyor en azından gürlüyordu yağmasada 221 11 Yanıtla
    Enis Gülabigül:
    İran kuru sıkıda Türkiye ne acaba 10 2
    Tahsin Mehdevi:
    Kardeşim el insaf; tüm direniş ekseninin silahlarının neredeyse tamamına yakını İran'dan sağlanıyor. Arap krallıkları ihanetini yazsana, akp hükümetinin Kürecik-İncirlik-Kesecik üsslerini faal tutma ihanetini, İsrail'e petrol akışı ihanetini, dolaylı yollarla siyonistlere giden ticari gemiler ihanetini yazsana. 6 1
  • Talat Yelbuz:
    HİZBULLAH DENEN SÜRÜYE DEFALARCA UYARI YAPILDI, BU İŞE KARISMAYIN DIYE AMA NASRALLAH DENEN MOLLA BURNUNU SOKTU OLAN LUBNAN HALKINA OLUYOR 94 100 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi:
    ne yapsaydı Hizbullah, Filistin'e destek vermesemiydi?! Neredeyse bir yıldır İsrail'in kuzeyini felç ederek Filistin'e en büyük desteği verdi Hizbullah. Nasrallah'a Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 2 5
    ayhan kından:
    Aynen 3 1
  • Turgay Kayaoğlu:
    Yavaş yavaş bize doğru geliyorlar 123 48 Yanıtla
    Turan Oluc:
    o biraz sıkar türk halkı imkanı yok kaçmaz mümkün olduğunca çocuklarını güvenli bir yere alıp son nefesine kadar savaşır 3 5
    berke Adgzl:
    Keşke gelse diycemde onda o pop varmi 2 4
    Selim Kayisi:
    İsrail nüfus bakımından çok az sayısı olduğu için bu kadar yayılmacı politika bu kadar sürede oluşturamaz. Belki önümüzdeki 25-30 sene bahsettiğiniz şeyler olabilir. 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement