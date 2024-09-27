İsrail\'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah\'ı kalbinden vurdular

Dünya

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRISI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

"NASRALLAH HEDEF ALINDI" İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını ancak son anda kurtulduğunu öne sürdü. Lübnan güvenlik kaynakları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği en büyük saldırı olduğunu açıkladı.

6 CAN KAYBI, 91 YARALI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı. İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi. Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.

"KARA HAREKATINI EN KISA SÜREDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Times Of Israel'in haberinde, adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli, "Kara harekatı… Bunu en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Buna her gün hazırlandığımızı düşünüyorum ve bu da kesinlikle planlarımız dahilinde." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: SALDIRIDAN HABERİMİZ YOKTU

Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını öne sürdü. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Singh, İsrail'in Beyrut'taki son saldırılarıyla ilgili, "ABD bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık." diye konuştu.

Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile "operasyon zaten devam ederken" görüştüğünü açıklayan Singh, saldırıları "hala değerlendirdiklerini" ve şu aşamada sunabilecekleri herhangi ek bilgi veya detay olmadığını söyledi. Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından Beyrut'taki saldırılar hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI ŞİDDETLENİYOR

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Hava Komutanı Muhammad Hussein Srour'un Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. 'Demir Kılıçlar' savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur" denilmişti.