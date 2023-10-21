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İsrail Gazze'yi bombalıyor, Netanyahu'nun oğlu da gününü gün ediyor - Son Dakika

İsrail Gazze'yi bombalıyor, Netanyahu'nun oğlu da gününü gün ediyor

Son Güncelleme: 21.10.2023 11:13

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatil yaptığı öne sürüldü. Yair Netanyahu'nun yayınladığı son fotoğrafında New York'ta olması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aşırıcı ve tartışmalı çıkışlarıyla adından söz ettiren oğlu Yair Netanyahu'nun Miami'de tatilde olduğu iddia edildi. Yair'in yayınladığı son fotoğrafında New York'ta olması iddiaları kuvvetlendirdi.

DÜNYA ONU ACIMASIZLIĞIYLA TANIDI

İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Bu nedenle birçok insanın tepkisinin odağında yer alan İsrail Başbakanı Netanyahu ise katı söylemleriyle ateşe benzin döküyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Miami'de tatil yapıyor

SON PAYLAŞIMI YİNE ABD'DEN

Ancak Netanyahu'nun da kendi gibi tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen oğlu Yair Netanyahu'nun ülkesi katliam yaparken ABD'nin Miami eyaletinde de tatilde olduğu iddia edildi. Yair'in sosyal medya hesabından İsrail'deki gelişmelere ilişkin paylaşımlar yaptığı görülüyor. Ancak kendi fotoğrafını son paylaştığı konumun New York olması, tatil iddialarını kuvvetlendiriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Miami'de tatil yapıyor

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Son Dakika Dünya İsrail Gazze'yi bombalıyor, Netanyahu'nun oğlu da gününü gün ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi bombalıyor, Netanyahu'nun oğlu da gününü gün ediyor - Son Dakika
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