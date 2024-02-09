Netanyahu, Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

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Hamas ile yapılan ateşkes görüşmelerini kabul etmeyen İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırıya hazırlanıyor. İsrail ordusuna emir veren Binyamin Netanyahu, Refah kentindeki Gazzeli sivillerin tahliye edilmesini istedi.

İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Şeridin kuzeyindeki işgal nedeniyle güneydeki Refah kentine yönelen Gazzelilerin ise çilesi bitmiyor.

NETANYAHU, REFAH KENTİNİN TAHLİYESİ İÇİN İSRAİL ORDUSUNA EMİR VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1,4 milyon Gazzelinin sığındığıRefah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi. Orduya emir veren Netanyahu, Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdi.

İSRAİL ORDUSUNU GÖZÜNÜ REFAH'A DİKTİ

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda. Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

NETANYAHU SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.